Staatsschutz ermittelt wegen Bahn-Sabotage

Berlin: Nach der Sabotage an zwei tragenden Funk-Kabeln der Deutschen Bahn hat Bundeswehr-General Breuer vor weiteren Angriffen auf die Infrastruktur gewarnt. Die deutschen Sicherheitsbehörden müssten mögliche Ziele im Blick haben und dort Kräfte hinschicken, sagte der Befehlshaber des neuen Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, der "Bild am Sonntag". Denn jede Umspannstation, jedes Kraftwerk, jede Pipeline könne ein mögliches Ziel sein. Überhaupt könnten Anschläge und Einflussnahmen aus dem Ausland zunehmen. Gestern waren wichtige Kommunikationskabel der Bahn zerstört worden, stundenlang lag der Schienenverkehr im Norden lahm. Inzwischen hat laut Polizei der Staatsschutz beim Berliner Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Ermittelt werde in alle Richtungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2022 13:00 Uhr