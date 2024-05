Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf Grünen-Politiker

Essen: Nach dem tätlichen Angriff auf zwei Grünen-Politiker in Nordrhein-Westfalen hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Zur Begründung hieß es, die Tat könnte einen politischen Hintergrund haben. Unbekannte hatten am Donnerstagabend in Essen den Bundestagsabgeordneten Gehring und den dritten Essener Bürgermeister Fliß nach einer Parteiveranstaltung beleidigt und letzteren auch geschlagen. Die beiden Täter flüchteten in einem Taxi. Gehring nannte die Tat unbegreiflich, er werde sich aber nicht einschüchtern lassen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2024 12:00 Uhr