Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf Bürgerbüro der AfD Rosenheim

Rosenheim: In der oberbayerischen Stadt ist das Bürgerbüro der AfD mit politischen Parolen beschmiert worden. Der Polizei zufolge hat ein Mann in der Nacht eine Scheibe besprüht. Das sei auf einem Video einer Überwachungskamera zu sehen. Die Abteilung Staatsschutz der Kripo Rosenheim ermittelt. In der aktuellen Wahlkampfphase haben schon mehrere Parteien über Angriffe auf ihre Mitglieder oder Büros berichtet. Vor gut zwei Wochen hatte das Innenministerium auf eine Anfrage der AfD zudem bekanntgegeben, dass es im vergangenen Jahr zu einem Höchststand bei den Taten gekommen war. Am häufigsten waren 2024 demnach die Grünen von Angriffen betroffen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 21.02.2025 14:00 Uhr