Staatsregierung will zusätzliche Zugverbindungen finanzieren

Nachrichtenarchiv - 14.06.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern will wegen des 9-Euro-Tickets zusätzliche Züge fahren lassen. Das hat Verkehrsminister Bernreiter angekündigt. Um auf beliebten Strecken weitere Verbindungen im Nahverkehr anzubieten, nehme die Staatsregierung acht Millionen Euro in die Hand, so der CSU-Politiker. Unter anderem geht es um die Strecken München - Buchloe, Ulm - Regensburg - Neumarkt und Garmisch-Partenkirchen - Grainau.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2022 16:00 Uhr