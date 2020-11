Staatsregierung will Teststrategie überprüfen

Nachrichtenarchiv - 10.11.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kabinett hat sich mit der Corona-Teststrategie und der Auszahlung von Hilfsgeldern für vom Teil-Lockdown Branchen beschäftigt. Staatskanzleichef Herrmann sprach von einer nach wie vor sehr ernsten und besorgniserregenden Lage. Die bestehenden Maßnahmen seien noch in der Umsetzung. Zum Thema Teststrategie sagte er, diese habe sich bewährt und werde sehr gut angenommen von der Bevölkerung. Durch den massiven Anstieg hätten aber auch die Tests stark zugenommen. Man nehme die Sorgen der Labore ernst. In dieser Woche wird ihm zufolge daher eine Klärung stattfinden, wo es Engpässe gibt. Man beobachte die Situaton, hektisches Umsteuern werde es aber nicht geben, so Herrmann.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.11.2020 13:15 Uhr