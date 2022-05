Staatsregierung will regenerative Energien weiter vorantreiben

Nachrichtenarchiv - 17.05.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern will nach den Worten von Ministerpräsident Söder die Produktion von Erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 verdoppeln. Der Ausbau der Photovoltaik soll bis zu diesem Termin sogar verdreifacht werden. Beide Pläne sind Bestandteil des neuen Energiekonzepts, mit dem der Freistaat auf aktuelle und künftige Energiekrisen reagieren will. Bayern sei schon jetzt stark bei den Erneuerbaren, habe etwa bei der Photovoltaik und bei anderen regenerativen Energieformen die höchste Produktion aller Bundesländer - mit Ausnahme der Windkraft, so der Ministerpräsident. An der 10H-Regel für Windräder will die Staatsregierung grundsätzlich festhalten. Allerdings sind Ausnahmen geplant. So soll entlang von Wäldern und an Autobahntrassen die 10H-Regelung keine Anwendung finden. Zum Energiekonzept gehört laut Söder aber auch, dass die bestehende Erzeugung aus Atomkraft vorerst bestehen bleibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2022 13:00 Uhr