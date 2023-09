Staatsregierung will für Demenz sensiblisieren

München: Im Rahmen der bayerischen Demenzwoche hat die Alzheimergesellschaft mehr Personal und Kurzzeitpflegeplätze für Demenzkranke gefordert. Um Patienten und ihre Angehörige besser zu unterstützen brauche es bessere Arbeitsbedingungen, sagte Iris Gorke von der Alzheimergesellschaft München dem BR. Noch bis Sonntag will die Staatsregierung mit zahlreichen Veranstaltungen die Menschen für die Erkrankung sensibilisieren und für mehr gesellschaftliche Akzeptanz werben. In Bayern sind laut Gesundheitsministerium mehr als 250.000 Menschen an Demenz erkrankt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 08:00 Uhr