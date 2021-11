Staatsregierung will bayernweit 2G-Regel einführen

Nachrichtenarchiv - 12.11.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ab der nächsten Woche soll nach BR-Informationen die 2G-Regel in ganz Bayern gelten. Aus Kabinettskreisen wurde bekannt, dass die bayerische Ministerriege am Wochenende darüber beraten will. Die Regelung könnte dann ab Dienstag in Kraft treten. Sie sieht vor, dass Ungeimpfte Restaurants und Hotels nicht mehr betreten dürfen. Dort hat man derzeit noch mit einem negativen PCR-Test Zugang. Der Freistaat reagiert mit der neuen Regelung darauf, dass inzwischen jeder vierte Neuinfizierte in Deutschland aus Bayern kommt. Insgesamt wurden heute bundesweit 48.640 Fälle registriert, die Inzidenz stieg auf den neuen Höchststand von 264. Mit Blick auf die Zahlen sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, es sei fünf nach zwölf. Laut Gesundheitsminister Spahn soll es ab morgen wieder kostenlose Corona-Schnell-Tests für alle geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2021 17:00 Uhr