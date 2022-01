Staatsregierung will an Abstandsregel für Windräder festhalten

Nachrichtenarchiv - 11.01.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das von Bundes-Klimaschutzminister Habeck angekündigte Ende der umstrittenen Abstandregel für Windkraft stößt bei der CSU in Bayern auf Kritik. An der 10-H-Regel werde nicht gerüttelt, sagte CSU-Generalsekretär Blume. Habeck hatte angekündigt, die Abstandsregelung in Bayern von Wohnhäusern zu Windkraftanlagen kippen zu wollen. Im Freistaat muss ein Windrad mindestens um das Zehnfache seiner Höhe von Wohnhäusern entfernt sein. Es handelt sich um die schärfste Abstandsregelung in Deutschland. Habeck sagte, der Ausbau der Windkraft in Deutschland sei fast zum Stillstand gekommen. Ein Ziel seines Klima-Sofortprogramms ist es, zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft zur Verfügung zu stellen. Die Zahl der Windräder würde sich bundesweit vervierfachen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2022 17:00 Uhr