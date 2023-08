Staatsregierung weitet Hilfe für Hagelschäden aus

Benediktbeuren: Das bayerische Kabinett hat beschlossen, dass Hagel-Schäden in die Nothilfeprogramme aufgenommen werden. So könnten bei existenzbedrohenden Schäden staatliche Hilfen genutzt werden, erklärte Ministerpräsident Söder bei einem Besuch in den Regionen, die am Wochenende schwer von Hagel getroffen wurden. In Benediktbeuren bei Bad Tölz machte er sich ein Bild von den Zerstörungen unter anderem am Kloster. Danach besuchte er Bad Bayersoien im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Dort sind rund 370 der 400 Hausdächer schwer beschädigt. Nach ersten Schätzungen der Versicherungskammer Bayern belaufen sich die Schäden insgesamt auf einen mittleren bis höheren zweistelligen Millionenbetrag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 18:00 Uhr