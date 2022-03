Staatsregierung verlängert Corona-Maßnahmen bis zum 2. April

Nachrichtenarchiv - 15.03.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern verlängert die geltenden Corona-Beschränkungen bis zum 2. April. Das heißt, die 2- und 3G-Zugangsregeln sowie die Maskenpflicht in Schulen oder im Handel bleiben. Wie die Staatsregierung beschlossen hat, entfälllt die Masken-pflicht im Unterricht ab kommendem Montag nur in Grund- und Förderschulen - eine Woche später dann bei den Fünft- und Sechstklässlern. Es bleibt auch bei dem FFP2-Gebot. Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung für das überarbeitete Infektionsschutzgesetz sollen an diesem Wochenende eigentlich bundesweit alle - wie es heißt - tiefgreifenden Corona-Maßnahmen auslaufen. Die Länder können allerdings eine Übergangsfrist bis zum 2. April nutzen. Und: Sollte sich die Corona-Lage regional verschärfen, können die Länder per Landtagsbeschluss wieder strengere Regeln einführen. Um 14 Uhr gibt Ministerpräsident Söder eine Regierungserklärung im Landtag ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2022 14:00 Uhr