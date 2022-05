Staatsregierung übte bei Maskenbeschaffung Druck auf eigene Verwaltung aus

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder und Staatskanzleichef Herrmann haben zu Beginn der Corona-Pandemie mit Druck die Beschaffung minderwertiger Schutzmasken forciert. Wie Dokumente, die dem BR vorliegen, zeigen, soll Söder in einer SMS an den ehemaligen Staatsekretär im Gesundheitsministerium auf das Geschäft gedrängt haben. Das Ministerium selbst hatte zuvor jedoch von dem Maskenkauf abgeraten. Inzwischen hat das Gesundheitsministerium die Aktion verteidigt. In einer Mitteilung hieß es, damals habe in Bayern und ganz Deutschland absoluter Maskennotstand geherrscht. Daher sei es von zentraler Bedeutung gewesen, taugliches Schutzmaterial in großer Stückzahl zu erwerben. Qualitativ unzureichende Masken seien dabei ersetzt worden. Kritik kommt von den bayerischen Grünen. Der stellvertretende Vorsitzende des Masken-Untersuchungsausschusses, Siekmann, warf Söder unter anderem persönliche Patronage vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 19:00 Uhr