Staatsregierung steigert Investionen in ÖPNV

Schnee und Eisglätte führen in Bayern zu zahlreichen Einschränkungen

München: Schnee und Eisglätte führen in Bayern zu zahlreichen Einschränkungen. Am Flughafen München sind wegen des Wetters alle Start- und Landebahnen außer Betrieb. Wie ein Sprecher sagte, wurden mehr als 130 Flüge abgesagt und rund 30 umgeleitet. Der Nürnberger Flughafen meldete einzelne annullierte Flüge. Am Allgäu-Airport in Memmingen sind bisher keine Behinderungen bekannt. Wegen der Glättegefahr sind in München die städtischen Friedhöfe geschlossen, ebenso in Augsburg. In der Oberpfalz hat die Polizei allein am frühen Nachmittag insgesamt 20 Verkehrsunfälle wegen Schnee und Eisglätte gezählt. Schwerpunkt sei der Raum Regensburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2022 16:00 Uhr