Staatsregierung rechnet mit Ende des Erziehermangels im Jahr 2028

München: Laut zwei Studien im Auftrag der Staatsregierung wird es in Bayern 2028 ausreichend Kita-Personal geben. Sozialministerin Scharf sagte bei der Präsentation, wenn sich der Fachkräftezuwachs der letzten Jahre fortsetze, dann könne in fünf Jahren der Bedarf bei Erzieherinnen und Erziehern gedeckt werden. Die Opposition äußert Kritik. Der Fachkräftemangel in Kitas sei akut und lange bekannt, sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze. Dass Ministerin Scharf nun sage, bis 2028 habe man alles im Griff, nannte Schulze einen Schlag ins Gesicht für Kita-Beschäftigte und Familien in Bayern.

