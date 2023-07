Staatsregierung rechnet mit Ende des Erziehermangels im Jahr 2028

Kurzmeldung ein/ausklappen In Bayern und im Bund entstehen zu wenig neue Wohnungen

München: In Bayern und auch bundesweit werden weiterhin viel zu wenig neue Wohnungen gebaut. Die gemeinsame Initiative von Wirtschaft, Gewerkschaft, Mieterbund und Immobilienbranche in Bayern berichtet von einem drastischen Einbruch bei den Bau-Genehmigungen. Sie seien in den ersten vier Monaten des Jahres um ein Drittel zurückgegangen. Nötig wäre nach ihrer Ansicht der Bau von 70.000 neuen Wohnungen jährlich allein in Bayern. Davon sei man weiter entfernt denn je, heißt es in einer Stellungnahme des Bündnisses.

