Staatsregierung plant offenbar schärfere Corona-Maßnahmen

Bayerische Polizei löst illegale Partys auf

München: Die bayerische Polizei hat wieder mehrere Partys wegen Verstößen gegen die Regeln zum Infektionsschutz aufgelöst. In Schwangau im Landkreis Ostallgäu feierten rund 20 Jugendliche; gegen sieben von ihnen wurden Verfahren eingeleitet. Weitere drei gaben einen falschen Namen an. Auch in einem Park in Memmingen wurden Jugendliche beim Feiern erwischt. Sie flüchteten, sechs von Ihnen konnte die Polizei aufhalten. Und in Wunsiedel trafen sich sechs Jugendliche in einer Tiefgarage zu einer Party. Sie müssen jeweils mit einer Strafe von mindestens 150 Euro rechnen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.12.2020 14:15 Uhr