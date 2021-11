Staatsregierung nimmt Corona-Einschränkungen für Jugendliche zurück

Schorfheide: Vier weitere Bewohner sterben in Seniorenheim an Corona

Berlin: Knapp zwei Wochen nach dem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Brandenburg sind vier weitere Bewohner an Covid 19 gestorben. Damit ist die Zahl der Opfer auf 16 gestiegen. Zwölf Angestellte des Heims sind nach wie vor in häuslicher Quarantäne. Der Fall in Schorfheide am Werbellinsee, etwa 50 Kilometer nördlich von Berlin, hatte für Aufsehen gesorgt, weil nur die Hälfte der Pflegerinnen und Pfleger geimpft ist. Gegen den Heimleiter prüft die Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht wegen fahrlässiger Tötung. Der Mann war offenbar trotz eines positiven Corona-Tests in die Einrichtung gekommen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.11.2021 20:15 Uhr