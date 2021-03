Staatsregierung lockert Beschränkungen in 30 Städten und Kreisen

Papst betet in Mossul für die Opfer des Krieges

Mossul: Papst Franziskus hat in den Trümmern der lange von Dschihadisten beherrschten nordirakischen Stadt Mossul für die Opfer des Krieges gebetet. Dort hatte der IS hunderttausende Christen in die Flucht getrieben und Kirchen zerstört. In seiner Predigt bat der Papst die Christen im Irak und im Nahen Osten inständig darum, in ihren Heimatländern zu bleiben. Das Verschwinden der Christen aus der Region sei ein unermesslicher Schaden nicht nur für die betroffenen Menschen und Gemeinschaften, sondern für die Gesellschaft selbst, welche sie hinter sich ließen. Mit seinem Besuch in Mossul löste Franziskus ein Versprechen ein, das er angesichts der Vertreibung der Christen durch den IS 2014 gegeben hatte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2021 17:00 Uhr