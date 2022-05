Staatsregierung lockert Abstandsregeln bei Windkraftanlagen

Nachrichtenarchiv - 17.05.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern plant in seinem neuen Energiekonzept Ausnahmen bei der Abstands-Regel für Windkraftanlagen. Ministerpräsident Söder sagte bei der Vorstellung eines neuen Energiekonzepts für Bayern, dass ein Windrad zum Schutz der Anwohner grundsätzlich auch weiterhin zehn Mal so weit vom nächsten Wohngebäude entfernt sein muss, wie es hoch ist. Aber künftig wird es laut Söder einige Ausnahmen geben, bei denen lediglich 1.000 Meter Abstand eingehalten werden müssen. Dazu gehören Gebiete an Autobahnen, mehrspurigen Bundesstraßen, Eisenbahnen und Waldgebieten sowie der Umkreis von Industrie- und Gewerbegebieten. Insgesamt sieht das neue bayerische Energiekonzept vor, dass rund zwei Prozent der Fläche Bayerns für Windenergie genutzt werden sollen; aktuell sind es laut Söder 0,7 Prozent. Grundsätzlich soll der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis 2030 verdoppelt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2022 15:00 Uhr