Staatsregierung lehnt Ende der Maskenpflicht strikt ab

München: Die bayerische Staatsregierung ist strikt dagegen, die Maskenpflicht beim Einkaufen zu lockern. Der Chef der Staatskanzlei, Florian Herrmann, verwies im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" auf weltweit steigende Infektionszahlen und die Hotspots in Deutschland. Das zeige, dass man bei Corona höchste Vorsicht walten lassen müsse. Herrmann reagierte auf eine Diskussion, die der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Glawe, angestoßen hatte. Glawe sieht keinen Grund mehr an der Maskenpflicht im Einzelhandel festzuhalten, weil in seinem Bundesland die Infektionszahlen niedrig sind. Ähnlich äußerte sich Glawes Kollege in Niedersachsen. Die Regierungschefs beider Länder wollen jedoch bis auf weiteres an der Regelung festhalten.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 05.07.2020 19:00 Uhr