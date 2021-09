Staatsregierung lässt Volksfeste und Weihnachtmärkte zu

Nachrichtenarchiv - 30.09.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern werden die Corona-Maßnahmen weiter gelockert. Wie die Staatsregierung mitgeteilt hat, sind Volksfeste, Weihnachtsmärkte und andere öffentliche Festivitäten wieder erlaubt. Dafür gelten allerdings die 3G-Regeln - das heißt, nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete dürfen teilnehmen. Das gilt unabhängig von der Inzidenz. Auch Clubs und Discotheken dürfen ab morgen wieder öffnen. Ob die Betreiber das angesichts der kurzen Vorbereitungszeit allerdings schaffen, ist fraglich. Auch hier gilt die 3G-Regel, und zwar in einer verschärften Form: Gefordert wird für Club-Besuche ein PCR-Test - ein Schnelltest reicht nicht aus. Bereits gestern war bekannt geworden, dass ab Montag die Maskenpflicht in Schulzimmern und beim Sportunterricht entfällt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2021 15:00 Uhr