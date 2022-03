Staatsregierung lässt die meisten Corona-Beschränkungen auslaufen

Nachrichtenarchiv - 29.03.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung lässt die allermeisten Corona-Regeln auslaufen. Das Kabinett hat darauf verzichtet, ganz Bayern oder einzelne Regionen zu Hotspots zu erklären. Hier wären nach dem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz der Ampel-Regierung härtere Beschränkungen möglich gewesen. Doch laut Staatskanzleichef Herrmann ist die rechtliche Umsetzbarkeit fraglich und damit auch nicht gerichtsfest. Gleichzeitig räumte Herrmann ein, dass in Bayern trotzt hoher Infektionszahlen eine Überlastung der Kliniken nicht droht. Von Sonntag an gehören deshalb die 2G- und 3G-Zugangsregeln der Vergangenheit an. Nur in Kliniken und Pflegeheimen müssen Besucher und Beschäftigte regelmäßige Tests machen. Auch Masken sind dort nötig, ebenso in Bussen, Bahnen und Flugzeugen sowie in Arztpraxen, nicht mehr aber im Wirtshaus, Geschäft oder Fitnessstudio. Umfangreich getestet wird weiterhin auch in Schulen und Kitas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2022 16:00 Uhr