Staatsregierung kündigt schärfere Maßahmen für Erntebetriebe an

München: Vor dem Hintergrund des Corona-Ausbruchs auf einem Gemüsehof in Niederbayern will die Staatsregierung das Bußgeld für Betriebe deutlich erhöhen. Bei Verstößen gegen Hygieneauflagen werden künftig 25.000 Euro fällig, bislang waren es 5.000 Euro. Das teilte Ministerpräsident Söder bei einer Pressekonferenz am Vormittag mit. Außerdem sollen Erntebetriebe in kürzeren Abständen und auch unangemeldet geprüft werden. Und alle Saisonarbeiter in Bayern werden auf Corona getestet. Als Prävention für Infektionen durch Reiserückkehrer kündigte Söder desweiteren an, dass neben den bestehenden Teststationen an den Flughäfen auch an den Autobahnen am Walserberg, in Pocking und Kiefersfelden sowie an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg Testmöglichkeiten eingerichtet werden. Söder forderte außerdem eine Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten. Corona komme schleichend zurück, leider aber mit Macht, so der Ministerpräsident weiter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2020 12:00 Uhr