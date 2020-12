Staatsregierung ist offenbar uneins über Corona-Fahrplan

Nachrichtenarchiv - 03.12.2020 16:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach dem Beschluss von Bund und Ländern, den Teillockdown bis zum 10. Januar zu verlängern, deutet sich erneut ein Streit in der Regierungskoalition an. Im Gegensatz zu Ministerpräsident Söder fordert Wirtschaftsminister Aiwanger einen konkreten Fahrplan für Lockerungen. Man wolle keinen Dauer-Lockdown, die Lage sei jetzt verglichen mit dem exponentiellen Wachstum im Oktober wieder beherrschbar, so der Freie-Wähler-Chef. Es brauche ab dem 11. Januar einen Öffnungsplan für Gastronomie, Hotellerie und auch die Skibranche. Damit positioniert sich Aiwanger entgegengesetzt zu CSU-Chef Söder. Dieser hat heute bei einer Pressekonferenz in Passau klar gemacht, dass zusätzlich zur Verlängerung des Teil-Lockdowns überlegt werden müsse, auch strengere Kontaktbeschränkungen einzuführen - insbesondere an Silvester.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.12.2020 16:45 Uhr