Staatsregierung hält vorerst an Präsenzunterricht in den Schulen fest

München: Bayerns Schulminister Piazolo hält zum Schulstart in der kommenden Woche an Präsenzunterricht fest. In der BR24-Rundschau räumte er mit Blick auf die Omikron-Variante jedoch ein, man werde die Infektionslage intensiv beobachten und gegebenenfalls Details in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium anpassen. Dabei gehe es vor allem um Quarantäneregeln. Seit einigen Tagen diskutieren Bildungsexperten darüber, wie und ob Unterricht trotz der hohen Infektionszahlen stattfinden soll. Lehrerverbände forderten die Politik auf, auch über Distanzunterricht nachzudenken. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger plädierte dafür, die Schulen trotz der Infektionslage offen zu halten. Das sei eine Frage der Chancengleichheit, sagte sie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2022 20:00 Uhr