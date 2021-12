Staatsregierung gibt neue Corona-Regeln bekannt

Nachrichtenarchiv - 03.12.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung will am Mittag bekannt geben, welche neuen Corona-Regeln gelten sollen. Die meisten der gestrigen Bund-Länder-Beschlüsse sind im Freistaat ohnehin schon in Kraft. Es dürfte aber noch die 2G-Regel im Handel dazugenommen, ausgenommen in Geschäften des täglichen Bedarfs. CSU und Freie Wähler wollen aber noch sagen, ob beispielsweise auch Buchläden oder Baumärkte darunter fallen. In Bayern ist die Wochen-Inzidenz derweil den sieben Tag infolge gefallen - auf jetzt 561. Die verschärften Hotspot-Regeln gelten nach wie vor in zehn Regionen. Nachdem sie heute im Kreis Regen ausgelaufen sind, soll morgen Dingolfing-Landau folgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2021 12:00 Uhr