Staatsregierung fordert komplette Rücknahme des Sparpakets im Agrarsektor

München: Die bayerische Staatsregierung hat die Berliner Ampel-Koalition aufgefordert, die Kürzungen im Agrar-Sektor komplett zurückzunehmen. Finanzminister Füracker bezeichnete den teilweisen Verzicht auf die Steuerstreichungen als nicht ausreichend. Der CSU-Politiker sagte, die Bundesregierung habe ihren schweren Fehler endlich erkannt, aber leider nur teilweise. Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber äußerte sich ähnlich. Nach ihren Worten benötigen die Betriebe Planungssicherheit und verlässliche Rahmenbedingungen, um Lebensmittel produzieren zu können. Am Nachmittag hatte die Bundesregierung mitgeteilt, dass die KfZ-Steuerbefreiung für landwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge nun doch erhalten bleiben soll. Die Vergünstigungen beim Agrar-Diesel fallen - wie ursprünglich geplant - weg, allerdings in Etappen und über einen Zeitraum von drei Jahren. Die Kürzungspläne führen seit Wochen zu Protesten der Landwirte. Auch in der nächsten Woche sind wieder größere Demonstrationen geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 20:00 Uhr