Staatsregierung bringt Wassercent auf den Weg

München: CSU und Freie Wähler haben sich nach langem Streit auf einen sogenannten Wassercent geeinigt. Wer in Bayern Grundwasser entnimmt oder verbraucht, soll in Zukunft eine Abgabe von zehn Cent pro Kubikmeter bezahlen. Privatkunden müssen mit Kosten von wenigen Euro pro Person und Jahr rechnen. Wer nicht am öffentlichen Wassernetz hängt, soll eine Freimenge von 5.000 Kubikmetern erhalten. Das betrifft etwa viele Landwirte. Der Wassercent dürfte frühestens 2027 fällig werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.12.2024 03:00 Uhr