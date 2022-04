Staatsregierung beschließt Ausnahmen von 10H-Abstandsregeln

Nachrichtenarchiv - 27.04.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung will die strengen Abstandsregeln für Windkraftanlagen abschwächen. Nach Beratungen der CSU-Abgeordneten mit Ministerpräsident Söder und Wirtschaftsminister Aiwanger erklärte Fraktionschef Kreuzer, im Grundsatz solle an der bisherigen 10H-Abstandsregel festgehalten werden. In Vorranggebieten für Windkraft solle der Mindestabstand von Windrädern zu Wohnhäusern aber auf tausend Meter sinken. Durch die 10H-Regel war dieser bislang meist doppelt so hoch. Der verringerte Mindestabstand solle auch für den Bau von Windrädern neben Autobahnen, Zugstrecken, Gewerbegebieten, Truppenübungsplätzen und Wäldern gelten. Einzelheiten müssten nun noch in einem Gesetzgebungsverfahren festgelegt werden. Ministerpräsident Söder zeigte sich in seinem Statement zufrieden mit den Beschlüssen. Es habe nur fünf Gegenstimmen in der Fraktion gegeben.

