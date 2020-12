Staatsregierung berät über schärfere Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 06.12.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat sein Kabinett für den Mittag zu einer Sondersitzung zusammengerufen. Per Videokonferenz beraten die Minister von CSU und Freien Wählern über weitere Beschränkungen angesichts der anhaltend hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen im Freistaat. Berichten zufolge plant Söder unter anderem bereits ab kommender Woche Wechselunterricht in den höheren Klassen der Schulen sowie nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Der Landkreis Regen liegt mit einem Wochen-Wert von 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner inzwischen bundesweit an der Spitze.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.12.2020 01:00 Uhr