Staatsregierung berät mit Fachleuten über Wasserknappheit in Bayern

21.06.2023 11:00 Uhr

München: Die Staatsregierung berät zur Stunde an einem Runden Tisch über das immer knapper werdende Wasser in Bayern. Aufgrund zunehmender Trockenheit sei ein intelligenter und sparsamer Umgang mit der wichtigen Ressource erforderlich, erklärte Staatskanzleichef Herrmann im Vorfeld des Treffens. Trotz des Regens im Frühjahr seien die Böden weiterhin sehr trocken. Das gefährde auch die Trinkwasserspeicher in Bayern, sagte der Hydrobiologe Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung im BR-Interview. Beim Runden Tisch sollen nun Maßnahmen zur Wassersicherheit besprochen werden. Kritik kommt von der Grünen-Landtagsfraktion. Deren Chef Hartmann bezweifelte, dass die Regierung von Ministerpräsident Söder das Problem ernsthaft erkannt hat: Seit Jahren sei bekannt, dass das Wasser geschützt werden müsse - getan werde aber nichts, sagte er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2023 11:00 Uhr