Staatsregierung begrüßt Lockerungen bei den Grenzkontrollen

Nachrichtenarchiv - 13.05.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die corona-bedingten Grenzschließungen und Kontrollen sollen ab Samstag schrittweise gelockert werden. Das hat Bundesinnenminister Seehofer angekündigt. Geplant ist, geschlossene Übergänge wieder zu öffnen und Kontrollen nur noch stichprobenartig durchzuführen, zum Beispiel an den Grenzen zu Österreich, Frankreich und zur Schweiz. Bis zum 15. Juni sollen die Grenzen wieder komplett offen sein. Außenminister Maas räumte am Abend im ARD-Extra ein, dass es weiterhin Abstimmungsbedarf mit den Nachbarländern gebe. Es sei nach wie vor nicht so einfach, grundlos nach Frankreich zu fahren. Außerdem gelten in den Ländern bestimmte Quarantäne-Vorschriften für Einreisende. Maas betonte, die Rückführung der Grenzkontrollen sei nur der erste Schritt. Bayerns Ministerpräsident Söder erklärte im ZDF, es sei gut, dass man jetzt schrittweise Erleichterungen habe. Es gebe aber auch eine Notbremse, sollten sich die Infektionszahlen wieder erhöhen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2020 21:00 Uhr