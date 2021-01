Staatsregierung appellliert FFP2-Maskenpflicht einzuhalten

Nachrichtenarchiv - 17.01.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung hat an die Bürger appelliert, die ab morgen geltende FFP2-Maskenpflicht einzuhalten. Verkehrsministerin Schreyer sagte, das Virus mutiere und werde aggressiver. Deshalb sei es klug, alle Möglichkeiten zu nutzen. Dazu gehörten FFP2-Masken, die auch den Träger selbst vor einer Ansteckung schützten. Die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen, gilt ab morgen zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen und - wie Schreyer betonte - auch an allen bayerischen Bahnhöfen, Haltestellen und in Taxen. Im ÖPNV sollen in der ersten Woche bei Verstößen keine Bußgelder verhängt werden, sofern die Fahrgäste die bisher vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2021 17:00 Uhr