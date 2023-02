Staatsoper Hannover entlässt Ballettchef nach Kot-Attacke gegen Journalistin

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi kündigt Warnstreiks in Kitas und Kliniken an

München: In Kliniken, Kitas und Stadtverwaltungen in Bayern könnte es ab morgen zu Warnstreiks kommen. Das hat die Gewerkschaft verdi im Tarifstreit mit den Arbeitgebern im öffentlichen Dienst angekündigt. Der stellvertretende Landesbezirksleiter Öztürk erklärte, die Arbeitgeber hätten zum Auftakt der bundesweiten Tarifrunde kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Vereinigung kommunaler Arbeitgeber entgegnete, dass die Löhne im öffentlichen Dienst in den vergangenen zehn Jahren stärker gestiegen seien als die Inflation.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2023 20:00 Uhr