Staatsoberhäupter gedenken Landung in der Normandie

Saint-Laurent-sur-Mer: Am Strand von Omaha Beach haben sich zahlreiche Staatsoberhäupter und Veteranen versammelt, um der Landung der Alliierten in der Normandie vor 80 Jahren zu gedenken. Zuvor hatte es mehrere Einzelveranstaltungen der an der Invasion beteiligten Länder gegeben. US-Präsident Biden mahnte mit Blick auf zahlreiche Konflikte, dass seit Ende des Zweiten Weltkriegs die Demokratie noch nie so gefährdet gewesen sei, wie jetzt. Frankreichs Präsident Macron ehrte eine 103 Jahre alte Britin, die den Alliierten genaues Kartenmaterial für die Invasion angefertigt hatte. Für Deutschland nimmt Bundeskanzler Scholz am Gedenken teil. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj ist gekommen, der mit viel Applaus empfangen wurde. Russland wurde nicht eingeladen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2024 17:00 Uhr