Staatsforsten pflanzen eine Million Bäume

Nobelpreis geht an Physiker für Forschung zu Schwarzen Löchern

Stockholm: Der Nobelpreis für Physik geht heuer unter anderem an einen Deutschen. Der Forscher Reinhard Genzel, Direktor des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik in Garching und Honorarprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, teilt sich die Auszeichnung mit der US-Wissenschaftlerin Andrea Ghez; die zweite Hälfte geht an den britischen Forscher Roger Penrose. Alle drei werden für ihre Forschung zu Schwarzen Löchern geehrt. Genzel und Ghez hatten entdeckt, dass ein unsichtbares und extrem schweres Objekt die Umlaufbahnen der Sterne im Zentrum unserer Galaxie beherrscht. Ein supermassives Schwarzes Loch ist dafür bisher die einzige derzeit bekannte Erklärung. Penrose wiederum erhält die Auszeichnung für mathematische Methoden, um Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie zu erforschen - und damit die Entstehung von Schwarzen Löchern. Die US-Wissenschaftlerin Ghez ist erst die vierte Frau, die den Physik-Nobelpreis bekommt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2020 14:00 Uhr