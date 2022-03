Staatsfernsehen meldet Flugzeugabsturz in Südwestchina

Nachrichtenarchiv - 21.03.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Im Südwesten Chinas ist ein Passagierflugzeug der "China Eastern Airlines" abgestürzt. Der staatliche Fernsehsender CCTV berichtet, die Boeing 737 mit 133 Menschen an Bord sei in einem ländlichen Gebiet nahe der Stadt Wuzhou in der Provinz Guangxi niedergegangen. An der Absturzstelle soll ein Feuer ausgebrochen sein. Zur Zahl der Opfer ist noch nichts bekannt. Mehrere Rettungsteams sind dem Bericht zufolge an die Absturzstelle geschickt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2022 10:00 Uhr