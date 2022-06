Staatsanwaltschaft will Unterbringung von Amokfahrer in Psychiatrie

Nachrichtenarchiv - 09.06.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Staatsanwaltschaft geht bei der Todesfahrt gestern am Ku'damm von einer vorsätzlichen Tat aus, bei der es sich nach dem jetzigen Ermittlungsstand aber nicht um einen Terrorakt handelte. Ein Sprecher sagte, es habe sich erhärtet, dass eine psychische Erkrankung Anlass war. Ob sie auch ursächlich für die Tat war, würden weitere Ermittlungen zeigen. In der Wohnung des 29 Jahre alten Fahrers seien Medikamente gefunden worden, der Mann habe seine Ärzte von der Schweigepflicht entbunden. Die Staatsanwaltschaft beantragte, ihn vorläufig in der Psychiatrie unterbringen zu lassen. Der Mann hatte sein Auto zunächst in eine Menschengruppe gesteuert und war dann in ein Schaufenster gefahren. Eine Frau wurde getötet, etwa 30 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2022 17:00 Uhr