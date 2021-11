Staatsanwaltschaft weitet Steuerermittlungen gegen DFB aus

Nachrichtenarchiv - 18.11.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung beim Deutschen Fußball-Bund ausgeweitet. Es geht um den Verdacht, dass der Verband für Sachzuwendungen - wie Trikots, Schuhe und Bälle - von DFB- Sponsor Adidas keine Steuern gezahlt hat. In diesem Zusammenhang haben Fahnder gestern Unterlagen in der Adidas-Zentrale in Herzogenaurach sichergestellt. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Finanzbehörden die Einnahmen aus der Bandenwerbung bei Länderspielen unter die Lupe genommen. Es gab den Verdacht, dass der DFB 4,7 Millionen Euro an Steuern zu wenig gezahlt habe. Das Verfahren wurde im vergangenen Monat eingestellt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2021 14:00 Uhr