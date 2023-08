Staatsanwaltschaft weitet Ermittlungen nach Tierschutzverstößen in Aschaffenburg aus

Aschaffenburg: Nach Verstößen gegen den Tierschutz in dem Schlachthof in Unterfranken werden die Ermittlungen ausgeweitet. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, richtet sich der Verdacht mittlerweile gegen eine zweistellige Zahl an Personen. Untersucht wird auch, ob Arbeitsentgelte veruntreut oder vorenthalten wurden und ob es eine Anstiftung zum Geheimnisverrat gab. Ende Juli waren Vorwürfe der Tierquälerei gegen den Schlachthof Aschaffenburg bekannt geworden. Nach einer Kontrolle untersagten die Behörden den weiteren Betrieb. Wann dort wieder Tiere geschlachtet werden, ist unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 19:00 Uhr