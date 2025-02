Staatsanwaltschaft Ulm ermittelt nach Auto-Sabotageserie

Ulm: Nach einer Sabotage-Aktion in Ulm und Neu-Ulm führt die Spur nach Moskau. Das haben Sicherheitskreise dem BR bestätigt. In Ulm und Umgebung waren mehr als hundert Autos beschädigt worden, Der Auspuff der Fahrzeuge wurde mit Bauschaum verstopft und auf die Heckscheibe wurde ein Aufkleber von Grünen-Kanzlerkandidat Habeck geklebt. Die Aktion sollte wohl den Grünen im Wahlkampf schaden, so die Vermutung. Es geht nicht nur um Fälle aus dem Raum Ulm - bundesweit waren fast 300 Autos betroffen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 05.02.2025 18:00 Uhr