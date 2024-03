Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Mixa ein

Augsburg: Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat ihre Ermittlungen gegen den früheren Eichstätter und Augsburger Bischof Mixa Anfang des Monats eingestellt. Das berichtet die "Augsburger Allgemeine" - laut der zuständigen Staatsanwaltschaft sind die Vorwürfe verjährt. Ein heute 39-Jähriger hatte Mixa vorgeworfen, ihn im Jahr 2012 gegen seinen Willen auf den Mund geküsst zu haben. In einer eidesstattlichen Versicherung schilderte der Mann, der in Bayern lebt, Mixa habe in der Schweiz – wo der Mann damals für einen katholischen Sender arbeitete – in der Sakristei einer Hauskapelle mit beiden Händen seinen Kopf umklammert und ihn dann auf den Mund geküsst. Mixa hatte die Vorwürfe über eine Anwältin auf das Schärfste als unwahr zurückgewiesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2024 14:00 Uhr