Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen bei Bobunfall in Altenberg ein

Altenberg: Der schwere Bob-Unfall beim Training zum Weltcup in Altenberg hat keine juristischen Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat ihre Ermittlungen nach eigenen Angaben eingestellt. Demnach gibt es keine Anhaltspunkte für Manipulationen am Schlitten oder Eiskanal. Auch konnten keine Hinweise gefunden werden, dass Sicherheitsrichtlinien verletzt wurden. Der Schweizer Bob-Anschieber Sandro Michel hatte sich beim Trainingssturz seines Piloten Michael Vogt im Februar in Altenberg schwerste Verletzungen im Brustkorb und Beckenbereich zugezogen: Der Schlitten war mit den Crewmitgliedern von der ansteigenden Zielkurve unkontrolliert zurück in die Bahn gerutscht. Dabei wurde Michel mit voller Wucht getroffen. Er musste nach eigenen Angaben bisher vier Mal operiert werden.

