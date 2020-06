Staatsanwaltschaft: Schüsse auf 19-Jährigen in Augsburg waren Notwehr

Nachrichtenarchiv - 21.06.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Die Schüsse von Polizisten auf einen 19-jährigen mutmaßlichen Ladendieb in Augsburg sind von der Staatsanwaltschaft als Notwehr eingestuft worden. Es gebe aus Sicht der Behörde keine Hinweise darauf, dass die Waffen unrechtmäßig gebraucht worden seien, hieß es heute. Insgesamt hätten zwei Polizisten sechs Schüsse abgegeben. Drei Schüsse trafen den mit einem Messer bewaffneten jungen Mann. Er soll am Freitagabend in einen Supermarkt eingebrochen sein. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sobald es sein Gesundheitszustand zulässt, soll er in ein Gefängnis kommen: Ein Haftbefehl wurde unter anderem wegen versuchten Totschlags erlassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.06.2020 15:00 Uhr