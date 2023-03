Staatsanwaltschaft schließt Ermittlungen nach Missbrauchsgutachten ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Frankreichs Regierung übersteht Misstrauensvotum - massive Proteste

Paris: Die französische Regierung hat zwei Misstrauensvoten knapp überstanden, die Proteste im Land gegen die Rentenreform gehen aber weiter. Am Abend sind im ganzen Land Menschen auf die Straße gegangen und haben gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters demonstriert. Dabei setzten Randalierer in mehreren Städten Mülltonnen in Brand und bewarfen Polizisten mit Steinen. Die Gewerkschaften kündigten für Donnerstag neue landesweite Streiks an. Die Regierung hatte vergangenen Woche die Rentenreform ohne Parlamentsabstimmung verabschiedet und damit die Misstrauensvoten in Kauf genommen. Nun will die Opposition die Rentenreform vom Verfassungsgericht überprüfen lassen.

