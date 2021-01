Staatsanwaltschaft rudert bei Anklage gegen Kapitol-Aufrüher zurück

Nachrichtenarchiv - 16.01.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Phoenix: Nach der Erstürmung des Kapitols in Washington hat die Staatsanwaltschaft eine schwerwiegende Anschuldigung gegen mehrere Aufrührer wieder zurückgenommen. Nach Aussage von Bundesstaatsanwalt Sherwin gibt es bisher keinen direkten Beweis dafür, dass es die Absicht der Randalierer war, Politiker als Geiseln zu nehmen und zu ermorden. Dieser Vorwurf war zuvor in einem Gerichtsantrag aufgetaucht. Die Juristen stützten sich dabei auf die Worte und Handlungen eines Anführers bei der Erstürmung des Kapitols. Der als "Mann mit den Büffelhörnern" bekannt gewordene Jacob Chansley hatte unter anderem ein Drohschreiben an Vizepräsident Pence hinterlassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.01.2021 02:00 Uhr