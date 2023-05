Staatsanwaltschaft nennt Details zur Anklage gegen Tandler

Kurzmeldung ein/ausklappen Schauspieler Peter Simonischek stirbt mit 76 Jahren

Wien: Der österreichische Schauspieler Peter Simonischek ist tot. Das hat das Burgtheater Wien bestätigt. 2017 spielte er im Film "Toni Erdmann" die Hauptrolle neben Sandra Hüller. Außerdem verkörperte Simonischek in Salzburg von 2002 bis 2009 etwa 100 Mal die Titelrolle in Hugo von Hofmannsthals Theaterstück "Jedermann" - so oft wie kein anderer Darsteller vor oder nach ihm. Mit Peter Simonischek verliere man einen der renommiertesten Schauspieler im deutschsprachigen Raum, sagte Kulturstaatsministerin Roth in Berlin. Seine Rolle in "Toni Erdmann" markiere dabei nicht nur einen Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens, sondern auch des deutschen Kinos überhaupt, so Roth. Simonischek starb in Wien mit 76 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2023 15:00 Uhr