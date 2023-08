Staatsanwaltschaft Ingolstadt erhebt Anklage zu „Doppelgängerinnenmord“

Ingolstadt: Im sogenannten Doppelgängerinnenmordfall hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Die Behörde wirft einem Mann und einer Frau gemeinschaftlich begangenen Mord vor. Sie sollen vor gut einem Jahr eine 23-Jährige aus Baden-Württemberg in einem Waldstück bei Heilbronn mit fast 60 Messersteichen getötet und die Leiche in einem Auto in Ingolstadt abgelegt haben. Damit wollte die angeklagte Frau laut Staatsanwaltschaft ihren Tod vortäuschen. Denn das Opfer, zu dem sie über Instagram Kontakt aufgenommen haben soll, sah ihr zum Verwechseln ähnlich. Die Angeklagte wollte demnach wegen Streitigkeiten in der Familie untertauchen und ein neues Leben beginnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.08.2023 11:45 Uhr