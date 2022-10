Staatsanwaltschaft fordert mehrjährige Haft für Starkoch Schuhbeck

Nachrichtenarchiv - 27.10.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Steuer-Prozess gegen Star-Koch Alfons Schuhbeck hat die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten gefordert. Die Anklage sah es in ihrem Plädoyer vor dem Münchner Landgericht als erwiesen an, dass Schuhbeck in seinen Restaurants "Orlando" und den "Südtiroler Stuben" zwischen 2009 und 2015 mit Hilfe einer Software Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust hat. Er habe Rechnungen storniert, die Summe als Bargeld aus der Kasse genommen und neue Bons ausgedruckt, sagte die Staatsanwältin. Das zeuge von sehr hoher krimineller Energie. Die Verteidigung beantragte, es bei einer Bewährungs- und Geldstrafe zu belassen. Im Prozess hatte sich Schuhbeck geständig gezeigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2022 14:45 Uhr