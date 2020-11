Staatsanwaltschaft ermittelt nach Todesfällen im Klinikum Schongau

Britischer Schauspieler Geoffrey Palmer ist tot

London: Der britische Schauspieler Geoffrey Palmer ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren in seinem Haus in London. Geoffrey Palmer spielte in dem Bond-Film "Der Morgen stirbt nie", außerdem in "Ein Fisch namens Wanda" und "Ihre Majestät Mrs.Brown". Dem britischen Publikum war er außerdem bekannt durch seine Rolle in der BBC-Sitcom "As Time Goes By" an der Seite von Judi Dench.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.11.2020 18:45 Uhr